Ministro visita neste domingo áreas afetadas pelas fortes chuvas em Manaus

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, estará neste domingo (26), em Manaus, visitando áreas atingidas pelas fortes chuvas ocorridas neste sábado (25). O governador Wilson Lima também estará nas visitas, que devem ocorrer no início da tarde, informou o prefeito na noite deste sábado.



“Conversei com o ministro e pela manhã (mais cedo) ele estará visitando o Estado do Acre, a cidade de Rio Branco, que foi muito afetada pelas chuvas, assim como Manaus. No dia de hoje (sábado) choveu muito na nossa cidade. Só na zona Leste foram cento e vinte e dois milímetros e isso nos causa preocupação. Estamos trabalhando, todas as equipes estão trabalhando”, destacou o prefeito David Almeida.



As famílias afetadas estão recebendo toda assistência da Prefeitura de Manaus e estão alojadas emergencialmente em escolas da rede municipal.



O prefeito acrescentou ainda que também falou com o ministro das Cidades Jader Filho. “Na segunda-feira, ele estará em Brasília já acelerando os processos para que nós possamos acessar recursos para trabalharmos na prevenção”, destacou o prefeito.