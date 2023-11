Ministro Flávio Dino recebe título de cidadão de Itacoatiara

Manaus/AM - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que cumpre agenda em Manaus nesta sexta-feira (10), recebeu o título de cidadão de Itacoatiara, município do interior do Amazonas. O evento de concessão da honraria foi realizado no plenário do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Flávio Dino possui relação familiar com Itacoatiara, pois seus bisavós e avós maternos e paternos viveram na cidade antes de mudarem para São Luís, no Maranhão. “Agora tenho a prova documental desses laços familiares maternos e paternos no Amazonas”, declarou o ministro que pretende, no futuro, visitar o município.

Por conta de sua longa agenda em Manaus, não foi possível a ida de Dino a Itacoatiara. Na capital, ele participa do 26º Fórum de Governadores da Amazônia Legal e do Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça (Concepre).

A entrega do título foi realizada pela Câmara Municipal de Itacoatiara, após aprovação de projeto de autoria da vereadora Cheila Moreira (PT).

O evento contou com a presença dos senadores Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD), da presidente do TJAM, desembargadora Nélia Caminha, e também da apresentadora e jornalista amazonense Baby Rizzato, que é prima do ministro.