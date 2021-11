Ministro da Saúde participa de ação pelo Dia da Malária nas Américas em Manaus

“A solução para esse problema está aqui e hoje nós assistimos como podemos evoluir de maneira sustentável nesse objetivo. Através da educação, por exemplo, das nossas crianças. Através do investimento em ciência e tecnologia para propiciar um diagnóstico precoce e as medidas terapêuticas adequadas”, disse o ministro.

Houve uma redução de 7% nos casos de malária entre janeiro e outubro deste ano no Amazonas, em comparação com o mesmo período de 2020, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

Manaus/AM - O ministro da Saúde Marcelo Queiroga participou de uma ação em Manaus pelo Dia da Malária nas Américas, neste sábado (6). O governador Wilson Lima também acompanhou o evento, realizado no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Vignólia, no bairro Cidade Nova, zona norte.

