Ministério da Saúde reconhece qualidade de Maternidade de Manaus

Manaus/AM - Representantes do Ministério da Saúde (MS) estiveram, na tarde desta quinta-feira (15), em uma visita técnica na maternidade municipal Doutor Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste. Na ocasião, as equipes do MS reconheceram a segurança e a qualidade dos serviços prestados na unidade, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A visita técnica integra a programação do Ministério da Saúde para implementação da Rede de Atenção Materna e Infantil (Rami) no município. A diretora de Atenção Primária da Semsa, Sonja Farias, que acompanhou a visita, explicou que a Rami irá aprimorar o trabalho desenvolvido a partir da Rede Cegonha, política executada desde 2011.

Sonja ressaltou que a maternidade Moura Tapajós é a única da capital administrada pela prefeitura, sendo referência na assistência às mulheres manauaras, e também da região metropolitana.

A diretora da unidade, Núbia Cruz, informa que a Moura desenvolve as estratégias inerentes à Rede Materno Infantil, promovendo o vínculo entre mãe e bebê, e que oferece UTI, ultrassom e todos os serviços de planejamento reprodutivo. Segundo ela, a maternidade desenvolve um trabalho de apoio às mulheres, com equipes preparadas para o acolhimento, com capacitação técnica e sensíveis à necessidade de promover bem-estar às gestantes, aos recém-nascidos e aos acompanhantes.