Ministério da Saúde destina quase R$ 2 milhões para atenção materno-infantil em Manaus

“Trabalhamos no aprimoramento desse tipo de serviço e um dos componentes do trabalho é incentivar, por meio de recurso federal encaminhado aos municípios, a aquisição de equipamentos e a realização de obras em maternidades e ambulatórios para melhorar a atenção à saúde de mães e bebês do país”, explica a diretora.

A diretora do Departamento de Saúde Materno-Infantil, Lana Lourdes Lima, destaca que, ao longo do ano, o Ministério da Saúde ampliou a rede de atenção materno-infantil, responsável pelos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às mulheres gestantes, mães e bebês, incluindo pré-natal, parto e outros cuidados durante e após a gestação.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, já na próxima semana, sob a coordenação do subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, serão feitos os estudos para a definição dos itens onde o recurso federal será aplicado.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus foi contemplada com recursos da ordem de R$ 1,98 milhão para aprimorar os serviços de atenção materno-infantil oferecidos pela maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz. Os recursos foram destinados à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Departamento de Saúde Materno-Infantil da Secretaria de Atenção Primária (SAP), e deverão ser utilizados em obras e equipamentos que permitam qualificar a assistência a mães e bebês atendidos na unidade.

