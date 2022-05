Micro-ônibus alternativos são removidos e 44 motoristas autuados pelo Detran-AM

A operação, além do objetivo de tirar veículos e condutores irregulares do trânsito na capital, também foi para conscientizar a população a respeito das regras de trânsito.

"Hoje tivemos condutores sem habilitação, com licenciamento irregular, veículos sem equipamentos de segurança, além de estarem em mal estado de conservação, como pneu careca e parabrisas trincado. Os problemas possíveis de sanar no local e em tempo hábil, foi permitido, se não fosse possível, o veículo era levado para o parqueamento do Detran", disse o coordenador geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito do Detran (Neot), Victor Mansur.

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, nesta quinta-feira (12), mais uma operação de fiscalização de trânsito. Desta vez o foco foi os micro-ônibus do transporte alternativo, mais conhecidos como "amarelinhos".

