Mercado passa por obras de modernização na zona Sul de Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) trabalha nas obras de reforma do mercado municipal Maximino Corrêa, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, que estava há sete anos sem manutenção.

As equipes da Semacc já realizaram a revisão de toda a cobertura da feira, reforma interna dos boxes, troca do telhado e, nesta segunda-feira (8), os serviços de implantação do forro e a implantação dos novos banheiros com acessibilidade estão sendo intensificados pelas frentes de obras.

De acordo com o engenheiro fiscal da obra, Rubens Castro, a estrutura é mais uma obra que está sendo intensificada para ser entregue à população no menor tempo possível.

“As obras do mercado Maximino Corrêa, estão dentro das nossas expectativas de entrega do espaço. Implantamos estruturas para receber novo forro, estamos começando a ampliar as frentes de serviços como a construção e reforma de banheiros amplos e com acessibilidades e trabalhando na reformulação da fachada, que ficará mais moderna e com a identidade visual padrão das feiras e mercados. A obra está entrando em ritmo de finalização dentro de todas as regras e exigências necessárias, para que a população tenha um lugar seguro para comprar e trabalhar, assim como determinou o prefeito David Almeida, e o secretário da Semacc, Wanderson Costa”, explicou Castro.

No total, serão investidos R$ 517 mil para a reforma completa do mercado. As obras contemplam melhorias na estrutura metálica do prédio, cobertura, paredes, piso, nas esquadrias e instalações elétricas, drenagem, reforma dos banheiros com troca de equipamentos, pintura interna e externa, comunicação visual, entre outros serviços.

A permissionária Marcela Bibiano Franco trabalha no mercado Maximino Corrêa fornecendo café da manhã, e disse que está feliz com as obras e seu boxe já foi reformado. Agora ela aguarda os novos banheiros que são necessários no local.

“Muito esperada essa obra, boxes novos, identidade visual nova, essa reforma faz bem para todos nós, trabalhadores e clientes. Estou ansiosa com a espera dos novos banheiros, estamos precisando muito. Quero agradecer ao prefeito David Almeida, e ao secretário Wanderson, que sempre vejo por aqui, fiscalizando. Nosso mercado vai ficar lindo”, ressaltou Marcela.

O mercado Maximino Corrêa foi fundado em 1966. Possui 559 metros quadrados e atende a 51 permissionários diretos, distribuídos em 39 boxes e 12 bancas. Sua última reforma foi em 2015, há 7 anos. O espaço gera 70 empregos diretos e mais de 300 indiretos.

