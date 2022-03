Mercado Carneiro da Mota vai passar por reforma em Manaus

O mercado opera com 33 permissionários e gera aproximada mente 80 empregos direta e indiretamente, oferecendo ao público atividades diversas, como lanches, bazar, estivas, confecções, peixes, carnes, hortifruti, assistência técnica, entre outras. A última reforma realizada no espaço ocorreu em 2001.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.