Mercadinho é flagrado vendendo alimentos e produtos vencidos em Manaus

No estabelecimento foram apreendidas bebidas, massas, produtos em conserva e água sanitária. Todos os produtos estavam com as datas de validade expiradas. De acordo com o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe, a mercadoria apreendida foi descartada e o mercadinho autuado.

Manaus/AM - Um mercadinho foi flagrado pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), nesta segunda-feira (11), vendendo mais de 20 quilos de produtos de limpeza e alimentos vencidos no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus.

