Menino que caiu em fossa é encontrado morto em Manaus

Manaus/AM - Levy Willian do Nascimento Moraes, de apenas 5 anos, foi resgatado sem vida de uma fossa em uma estação de tratamento no bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O garoto e a família, que eram moradores do bairro do Coroado, estavam visitando um conhecido, quando Levy saiu para brincar com outras crianças.

Os garotos conseguiram em uma estação de tratamento, que estava fechada, e enquanto brincavam, a tampa de uma das fossas abriu, e Levi ficou preso. Uma bomba começou a sugar o braço do menino e houve uma pane no equipamento.

A água começou a subir e os bombeiros foram acionados às 16h40.

Às 19h50, Levy foi encontrado e a causa da morte, segundo o Corpo de Bombeiros, foi afogamento.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).