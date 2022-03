Menino de 9 anos pesquisou na internet como viajar escondido de Manaus para SP

A Latam também esclareceu por meio de nota, que acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar após identificar que o menor estava sozinho no voo. Ele foi encaminhado para um abrigo onde aguardou os trâmites necessários e retornou a capital no último domingo (27).

Emanuel conseguiu chegar em São Paulo e logo foi percebido que estava sozinho e sem nenhum documento. A empresa Latam acionou a mãe do menino por volta das 22h de sábado (26), informando que ele estava no aeroporto de Guarulhos.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, durante depoimento o menino informou que pesquisou na internet ‘Como entrar em um avião despercebido’. Não foi esclarecido sobre os detalhes em relação a pesquisa que o menino fez. A criança esclareceu que teria tomado a atitude pelo desejo de morar em Guarulhos com outros parentes.

Emanuel Marques de Oliveria, 9, que conseguiu entrar sem ser percebido dentro de um avião no Aeroporto Eduardo Gomes em Manaus com destino a Guarulhos (SP), teria pesquisado na internet sobre como viajar escondido.

