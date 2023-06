Menezes acompanha Wilson Lima em visita ao novo Batalhão da Rocam

Manaus/AM - O governador Wilson Lima (União) realizou visita a nova sede do Batalhão da Rocam, nesta sexta-feira (2), e convidou o vice-presidente estadual do Partido Liberal (PL), Alfredo Menezes, para acompanhá-lo. O novo batalhão fica localizado no Distrito Industrial, zona leste de Manaus.

A obra está 96% concluída e vai avançar para uma segunda etapa, com construção de campo de futebol e estande de tiros, segundo o governador.

A visita a nova sede do Batalhão da Rocam também contou com a presença do deputado federal Alberto Neto (PL) e do ex-secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates.