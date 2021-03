Melhorias para o transporte nos ‘amarelinhos’ são discutidas em Manaus

Manaus - Uma reunião da Prefeitura de Manaus com representantes do sistema de transporte alternativo conhecido por “Amarelinhos”, ocorreu nesta quarta-feira (3), para ouvir demandas da categoria e discutir soluções envolvendo o modal de transporte que atende, principalmente, as zonas Norte e Leste da capital. A reunião debateu também a realização de licitação para regularizar o sistema que, atualmente, está sob "contratos temporários". Manaus possui 258 micro-ônibus alternativos em atividade e com contrato vigente até setembro deste ano.

A reunião, coordenada pelo diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, contou com a participação de técnicos do órgão e representantes de sete cooperativas que atuam na cidade de Manaus e que estão se preparando para participar da licitação, para renovação do serviço prestado.

Paulo Henrique avaliou positivamente o encontro. "Esta reunião, com estas sete cooperativas do transporte alternativo, é para tratarmos de aspectos que são impactantes para a população”, afirmou.

O diretor-presidente destacou a necessidade da união de esforços para melhorar o modal. “Primeiro é a questão da segurança, sobre como os motoristas têm que se comportar, sobre direção defensiva. Precisa haver, por parte das cooperativas, uma união de esforços com o órgão gestor, para que possamos criar um ambiente de compromisso onde no final, os motoristas trafeguem, principalmente, na avenida Autaz Mirim, a Grande Circular, com menos velocidade, com mais prudência e que haja um respeito maior com o usuário, tanto com os que estão sendo transportados quanto com aqueles que estão em veículos particulares”, frisou.