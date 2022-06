Médicos residentes em Saúde de Família e Comunidade ofertam hoje serviços em Manaus

Manaus/AM - A ação de saúde com atendimento médico a ser realizado pelos preceptores do curso de especialização em Saúde da Família e Comunidade, da Escola de Saúde Pública (Esap) será realizada nesta sexta-feira (10) na comunidade Parque das Tribos, localizada no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Os preceptores médicos auxiliarão nos atendimentos buscando subsidiar os profissionais que já atuam no Parque das Tribos, no contexto da integração ensino-serviço-comunidade. Por ser uma comunidade indígena em contexto urbano, os moradores do Parque das Tribos são assistidos pela Semsa por uma equipe multiprofissional que terá apoio periódico dos profissionais do curso coordenado pela Esap.

O objetivo desta iniciativa é demonstrar aos residentes que participam da especialização, a integração entre a formação e o cuidado, seguindo a perspectiva da práxis de reflexão-ação, considerando os riscos e vulnerabilidades da população.

O curso de especialização em Saúde da Família e Comunidade é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e tem como objetivo contribuir com a formação e qualificação profissional, com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS), visando à integração ensino-serviço-comunidade, a partir das necessidades sociais e do SUS em Manaus.