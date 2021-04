Médico Ivan Tramujas morre aos 68 anos em Manaus

Natural de Curitiba (PR), o médico Ivan Tramujas, era especialista em cirurgia geral e coloproctologia, foi professor e vice-diretor da Faculdade de Medicina, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam); integrante do Conselho Regional de Medicina (CRM-AM); diretor do hospital Francisca Mendes; e tenente-coronel da reserva da Aeronáutica.

