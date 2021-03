Medicamento de prevenção ao HIV é disponibilizado em Manaus

Manaus/AM - A oferta do medicamento da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) iniciou nesta terça-feira (16), na Clínica da Família Raimundo Franco de Sá, localizada no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus, para proteger os grupos mais vulneráveis ao vírus do HIV, como profissionais do sexo, pessoas trans, gays, homens que fazem sexo com homens e casais sorodiferentes (em que um dos parceiros já foi infectado pelo HIV).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a estratégia consiste no uso diário do medicamento por pessoas não infectadas pelo HIV. Para facilitar o acesso à PrEP, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) da clínica da família Raimundo Franco de Sá estão fazendo busca ativa na área.

No acolhimento, além dos dados para a criação do cadastro, como endereço e telefone, são levantadas informações sobre o comportamento sexual do usuário, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Além da área de abrangência da clínica da família, candidatos ao uso dessa profilaxia de outras localidades podem ser encaminhados à unidade de saúde.

Avaliação

O candidato ao uso da PrEP é avaliado para verificar se tem Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), hepatites B e C, sífilis e HIV com a realização de testes rápidos. Uma vez que apresente as condições necessárias para receber essa profilaxia, o candidato segue para uma consulta com um infectologista, clínico geral ou outro profissional de saúde, e já pode iniciar a prevenção.