Médica Socorro Sampaio toma posse como diretora-presidente do Hemoam

Além de garantir a segurança transfusional para todo o estado, o Hemoam é referência no tratamento das doenças do sangue, tais como as leucemias, anemias falciformes e linfomas.

Socorro Sampaio é servidora do Hemoam há 32 anos. Mestre na área de Hematologia, ela atuou como gestora médica e chefe do Departamento de Atendimento ao Paciente da instituição desde 2002.

Manaus/AM - A médica hematologista Maria do Perpétuo Socorro Sampaio Carvalho tomou posse, nesta sexta-feira (3), como diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

