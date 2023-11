Mecânico industrial, pizzaiolo, engenheiro e outros, confira 453 vagas de emprego em Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 453 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (6), de 8h às 16h.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 49

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e serviços. Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade será um diferencial.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Som

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de Sonorização e Sincronização, NR-10 e NR-35 atualizados; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar manutenção, instalação e vistoria preventiva em equipamentos de sonorização; levantamento de material para manutenção, reparo e requisição de som completo; pequenos consertos de equipamentos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão Truck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de MOPP e direção preventiva/defensiva;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários de acordo com as leis de trânsito e normas de segurança; elaborar relatórios de viagens e rotas; realizar conferência de materiais para assegurar a correta entrega e coleta; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de MOPP e direção preventiva/defensiva;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários de acordo com as leis de trânsito e normas de segurança; elaborar relatórios de viagens e rotas; realizar conferência de materiais para assegurar a correta entrega e coleta; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em aparelho móvel (celular) e técnicas de vendas;

Atividades – realizar captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto UME; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem; executar os procedimentos de abordagem e cadastro com segurança e espontaneidade, conforme procedimentos da empresa.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Engenharia

Escolaridade – ensino superior incompleto em engenharia civil;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 2° período; ter experiência em levantamento de quantitativos e planilhas orçamentárias; ter curso de Informática avançada;

Atividades – auxiliar na elaboração de projetos de engenharia; controlar estoque e recebimento de matéria-prima e sugerir volumes de compra; garantir a correta pesagem e controle dos volumes de refugo e sucata e acompanhar a geração; desenvolver estudos para otimização do uso da matéria-prima.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Leste ou Norte de Manaus;

Atividades – realizar a preparação e transporte de materiais, ferramentas, equipamentos e peças, seguindo instruções de limpeza e organização; auxiliar o oficial ou encarregado, trabalhando em equipe ou de forma independente para garantir a conclusão das tarefas; manter a conservação dos locais onde os serviços estão sendo realizados.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Loja – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – melhorar a organização das mercadorias para torná-las atrativas nas vitrines, posicionar estrategicamente em pontos de venda e ajudar os clientes a encontrar produtos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Norte, Leste ou Sul de Manaus;

Atividades – realizar limpeza nas dependências da empresa; aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais de higiene.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade, residir na Zona Leste ou bairros próximos ao Distrito Industrial: Japiim, Petrópolis, Betânia ou Morro da liberdade;

Atividades – realizar consertos mecânicos ou elétricos; fazer a troca de óleo e limpeza de motores; lavar as peças e outros componentes de motores e equipamentos; auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas; executar outros serviços auxiliares de manutenção, operando equipamentos simples; realizar manutenção e limpeza; zelar pelas ferramentas sob sua responsabilidade.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; residir na zona Leste ou em bairros próximos ao Distrito Industrial: Japiim, Petrópolis, Betânia ou Morro da liberdade;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas e materiais; realizar verificação e manutenções básicas de veículos; realizar estocagem, separação e conferência de materiais.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza diária nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais de higiene.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 83

1 vaga – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – coordenar os funcionários na elaboração de refeições; administrar e controlar a reposição e abastecimento de alimentos; acompanhar os recursos financeiros do restaurante.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento de cosméticos;

Atividades – gerenciar atividades exercidas com gestão de pessoas, gestão de vendas/metas abertura/fechamento de loja abertura/fechamento de caixa, recrutamento e seleção de colaboradores.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar a produção de massas de forma artesanal e recheio da massa para a produção final da pizza; gerenciar e organizar o setor de produção.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – prestar assistência no pré-preparo, preparo e processamento dos alimentos, assim como na montagem dos pratos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Passador de Pizza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – responsável por servir pizzas a clientes em um serviço de rodízio, cortando e entregando fatias.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Peixaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar aos sábados;

Atividades – prestar assistência no pré-preparo, preparo e processamento dos alimentos e na montagem dos pratos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Aleixo, Adrianópolis, Petrópolis, Morada do Sol ou adjacências; ter disponibilidade de horário;

Atividades – fazer massa de pizza; montar e assar pizzas salgadas e doces; elaborar novos sabores.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – realizar venda de peixes, crustáceos e mariscos; escolher, preparar e conservar os peixes.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – preparar e criar receitas de bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; fazer pães, bolachas e biscoitos; fabricar macarrão; confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção de Alimentos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Parque 10 ou adjacências; ter experiência em manuseio de forno e produção;

Atividades – desenvolver tarefas que englobam a operação do forno, a produção de pães através da telagem e a organização do setor.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagens e rotas; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Supermercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas de comercialização e serviços em geral; implementar atividades e coordenar sua execução; assessorar a diretoria e setores da empresa; gerenciar recursos humanos, administrar recursos materiais e financeiros e promover condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – prestar atendimento a clientes, realizar negociações e esclarecer possíveis dúvidas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em redes sociais;

Atividades – prestar atendimento ao cliente em loja e realizar vendas por meio de redes sociais.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fotógrafo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidades com Canva, Marketplace e E-commerce;

Atividades – fotografar produtos de alta qualidade; capturar detalhes e características essenciais; escolher locais para ensaio fotográfico.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Estagiário de Mídia

Escolaridade – ensino superior cursando publicidade ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 7º período e ter conhecimento no Pacote Office;

Atividades – auxiliar na definição de abordagem e meios de comunicação mais adequados à campanha, como outdoors, anúncios de jornais e revistas, comerciais de rádio, TV e banners em sites da internet.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Secretária Executiva

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no pacote Office;

Atividades – administrar agenda pessoal das direções, recepcionar pessoas, fornecer informações, atender pedidos, solicitações e chamadas telefônicas, filtrar ligações, gerir equipes de office-boy e copeira.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Serventes de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na execução dos serviços de manutenção, limpeza e construção civil.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, seguindo desenhos, esquemas e especificações, e utilizando ferramentas apropriadas para construir, reformar ou consertar edifícios e estruturas similares.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guarnições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira, substituindo peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Planalto, Alvorada, Ponta Negra, Dom Pedro ou Tarumã;

Atividades – servir alimentos e bebidas; recolher travessas, talheres e outros recipientes desocupados, encaminhando para lavagem e secagem; preparar mesa de refeições, dispondo em ordem pratos, copos, talheres e guardanapos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recreador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Planalto, Alvorada, Ponta Negra, Dom Pedro ou Tarumã;

Atividades – promover atividades lúdicas, desportivas e culturais com o objetivo de entreter e integrar pessoas em um determinado espaço ou evento.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser comunicativo, proativo e organizado; ter flexibilidade de horário; residir nos bairros Planalto, Alvorada, Ponta Negra, Dom Pedro ou Tarumã;

Atividades – recepcionar clientes; orientar sobre os produtos e serviços oferecidos; resolver problemas, esclarecer dúvidas e prestar informações; realizar vendas, emitir notas fiscais, organizar o ambiente de trabalho e efetuar o fechamento do caixa.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser comunicativo, proativo e organizado; ter flexibilidade de horário; residir nos bairros Planalto, Alvorada, Ponta Negra, Dom Pedro ou Tarumã;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins).

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser comunicativo, proativo e organizado; ter flexibilidade de horário; residir nos bairros Planalto, Alvorada, Ponta Negra, Dom Pedro ou Tarumã;

Atividades – gerenciar o estoque, receber e rastrear a localização de cada tipo de mercadoria.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; ter experiência na área de vendas de varejo e atacado e atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e experiência em comércio;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias; identificar movimentos de pessoas suspeitas; fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar clientes; orientar sobre os produtos e serviços oferecidos; resolver problemas, esclarecer dúvidas e prestar informações; realizar vendas, emitir notas fiscais, organizar o ambiente de trabalho e efetuar o fechamento do caixa.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com gerenciamento de trabalhadores;

Atividades – planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; fazer pães, bolachas e biscoitos; fabricar macarrão; confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 147

100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer manutenção preventiva e corretiva, limpeza de máquina e consertos gerais.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Ajudante de Montagem e Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo, cursando técnico em mecânica ou elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar e administrar o fluxo de produção; realizar montagem e desmontagem de produtos; fazer a configuração, organização, conferência e inspeção de produtos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza de fornos em geral.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – demolir estruturas de alvenaria e peças estruturais.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 114

1 vaga – Atendente de Pista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou “D” dentro do prazo de validade; ter curso de inglês avançado;

Atividades – recepcionar clientes, tripulação e demais visitantes no balcão de atendimento, hangar e aeronave, encaminhando-os para a sala vip; controlar os horários de pousos e decolagens; gerir informações sobre voos e passageiros. Desejável estar cursando ensino superior.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Pista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manobra de equipamentos pesados e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar movimentação de aeronaves em solo (reboque e pushback); receber, sinalizar e balizar aeronaves, com auxílio de raquete e lanterna; auxiliar no atendimento a passageiros e tripulantes.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Cidade Nova ou Conjunto Águas Claras;

Atividades – realizar serviço de lavagem interna e externa de ônibus.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade; curso de transporte coletivo de passageiros atualizado; disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12x8;

Atividades – realizar transporte de passageiros.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cumim

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de garçom;

Atividades – prestar atendimento ao cliente na entrada de restaurantes, bares e demais estabelecimentos; notificar o pedido e servir refeições e bebidas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico em Refrigeração e conhecimento em Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC);

Atividades – liderar equipe na manutenção preventiva e corretiva; realizar instalação de equipamentos de refrigeração, como Chiller, Splitão, cassete e Fancol.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores; substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – realizar atendimento ao cliente externo; avaliar e corrigir equipamentos (freezer) de modelos verticais e horizontais das marcas Ártico, Fricon e Metalfrio.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas externas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com instalações de câmeras em veículos e sensor de ré; ter disponibilidade para viagens e trabalho sob escala 12x8;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios, e tratar de piscinas, trabalhando de acordo com as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em elétrica de carro pesado; disponibilidade para viagens e trabalho sob escala 12x8;

Atividades – realizar serviços de instalação e reparos na parte elétrica dos veículos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar planos operacionais, colaborando com sugestões, fazendo mudanças de funções, delegando atividades e supervisionando o trabalho das equipes, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus; ter curso de MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Motoqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar instalação e desinstalação de purificadores.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviço interno na oficina, manutenção de aparelhos e purificadores.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, cabines primárias, geradores de energia elétrica, no-breaks, equipamentos de ar condicionado manutenção mecânica e hidráulica; realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office avançado;

Atividades – realizar levantamentos e controles das transações financeiras, acompanhar fluxo de caixa e contas a pagar e receber; fazer relatórios de entrada e saída de cartão e controle de entrada e saída de carros em planilha Excel, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela administração e manutenção de jardins, formação de jardins, limpeza e conservação, podas, controle de pragas e tratamento de doenças.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor Comercial (Vendedor de Informações Comerciais)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de prestação de serviços (planos de saúde, consórcios, benefícios empresariais e prospecção) e atendimento a clientes;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, visando o aumento dos resultados da equipe de vendas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e experiência com caminhão munck;

Atividades – operar caminhões equipados com o guindaste tipo munck; transportar cargas pesadas e manusear durante processos de montagens; definir rotas; fazer inspeção e manutenções do veículo.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior em contabilidade ou administração completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades da barreira;

Atividades – responsável por todo o processo de compras de bens e serviços da empresa; atender as solicitações internas de compras diretas e indiretas com o objetivo de redução de custos para a organização.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior em contabilidade ou administração completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Folha de Pagamento e encargos e E-social;

Atividades – responsável por admissão e demissão, controle das folhas de pagamento, férias e benefícios; dar suporte ao setor de Recursos Humanos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos profissionalizantes de NR-10 e NR-35 atualizados; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter experiência em Sistema de Refrigeração Chiller, Carrier; ter disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar avaliação e dimensionamento de locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificação de materiais e acessórios; instalação de equipamentos de refrigeração, ventilação e ramais de dutos; montagem de tubulações de refrigeração; aplicação de vácuo em sistemas de refrigeração; realização de testes nos sistemas de refrigeração.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Sul ou Leste de Manaus;

Atividades – demolir edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpar a área e compactar solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas; verificar condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante Geral de Construção Civil

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Sul ou Leste de Manaus;

Atividades – executar tarefas manuais simples para auxiliar na edificação e reforma de construção civil.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Sul ou Leste de Manaus;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com eletrodo revestido; residir nas zonas Sul ou Leste de Manaus;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Encanador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Sul ou Leste de Manaus;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e estanqueidade; proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Sul ou Leste de Manaus;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Sul ou Leste de Manaus;

Atividades – planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar fôrmas metálicas; confeccionar fôrmas de madeira e forro de laje (painéis); construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado; escorar lajes de pontes, viadutos e grandes vãos; montar portas e esquadrias; finalizar serviços como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Encarregado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar planos operacionais, colaborando com sugestões e mudanças de funções, delegando atividades e supervisionando o trabalho das equipes.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior em contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar relatórios; acompanhar o pagamento das contas a pagar e a receber; conferir e organizar documentos; atender demandas dos auditores internos e externos.

Disponível até 06/10/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior em administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – abrir e fechar o estabelecimento diariamente; zelar pela organização e rotinas no ponto de venda; auxiliar no atendimento ao cliente; fazer recrutamento de vendedores; coordenar e acompanhar metas de vendas; controlar as entradas e saídas do caixa, entre outras responsabilidades.

Disponível até 06/10/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser comunicativa e ter experiência em lojas de departamento;

Atividades – prestar atendimento a clientes, realizar negociações e esclarecer eventuais dúvidas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 60

14 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja; realizar o abastecimento das gôndolas e manter os produtos frenteados; verificar alterações de preço na lista de produtos diárias e manter local de trabalho limpo e organizado.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza diária nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais de limpeza.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cumprir um cronograma de limpeza diária nas salas, banheiros e espaços comuns, garantindo o padrão de higienização exigido para ambientes corporativos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – empacotar as compras dos clientes no caixa; levar as compras dos clientes até o carro se solicitado; realizar reposição de mercadorias; trocar etiquetas de preços dos produtos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de TBO e NR-12; ter laudo atualizado;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e no processo de produção.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização dos ambientes; realizar arrumação e remoção de móveis e utensílios nas dependências da empresa.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Oficial de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo; executar serviços de limpeza em prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de aula, entre outros.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros próximos à empresa (Santa Etelvina, Tarumã, Novo Israel, Viver Melhor ou Terra Nova);

Atividades – atuar no processo final da elaboração dos produtos.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no processo de produção dos alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e das informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Serventes de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na execução dos serviços de manutenção, limpeza e construção civil.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 06/11/2023 ou encerramento da vaga.