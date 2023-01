Matrículas para novos alunos na rede pública já estão abertas no Amazonas

Manaus/AM - Iniciou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (20), o período de matrículas para novos alunos da rede pública estadual de ensino. O prazo termina na próxima segunda-feira (23).

O processo pode ser realizado de forma on-line, por meio do site www.matriculas.am.gov.br, e muita já passou a madrugada em claro na frente do computador para garantir a vagas do filho.

Os documentos necessários para a matrícula de novos alunos, são: comprovante de escolaridade original, guia de transferência (caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou município do interior do estado), originais e cópia do histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias; certidão de nascimento; CPF e do RG do responsável pelo aluno menor de 18 anos; comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula); cartão de vacinação (cópia); duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Após efetuar a reserva da matrícula, é necessário que os pais ou responsáveis compareçam a escola que escolheram para efetivar a matrícula. O prazo para isso é de 3 dias úteis.