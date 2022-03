Matrículas de aprovados em cursos do Cetam em Manaus começam nesta segunda

Manaus/AM - Vai começar na próxima segunda-feira (14), até quarta-feira (16), a matrícula para os candidatos classificados nos cursos técnicos de nível médio em administração e guia de turismo regional, na modalidade Educação à Distância (EaD), ofertados em janeiro de 2022 pelo Centro de Educação em Tecnologia do Amazonas (Cetam-AM).

Os candidatos classificados no resultado final do edital n° 05/2022-DAC/Cetam para os referidos cursos técnico ofertados na capital e interior do Amazonas deverão fazer a entrega da documentação na data a ser informada por e-mail pela instituição, que encaminhará o link de acesso para envio dos documentos necessários para efetivação da matricula.

Os aprovados deverão enviar certificado de conclusão do ensino médio acompanhado do histórico escolar do período, carteira de identidade (frente e verso), CPF, título de eleitor, certificado de reservista (para sexo masculino) e comprovante de residência (atualizado), além de uma foto 3×4 digitalizada e recente.