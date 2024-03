Maternidade zera fila de pacientes para inserção de DIU em Manaus

USF Megumo Kado – Rua Inocêncio de Araújo, 51, Educandos (o procedimento está sendo ofertado no Conselho Comunitário do Bairro de Educandos, enquanto a unidade está em obras)

Para ter acesso ao DIU a usuária deve ir a uma das unidades de referência, onde passará por um processo que inclui acolhimento e consultas com profissionais de enfermagem e assistentes sociais, que esclarecerão dúvidas e darão as orientações necessárias. Concluída esta etapa, a usuária é encaminhada para atendimento e avaliações médicas, a fim de se verificar se está apta para receber o dispositivo.

Além do DIU, a Semsa também oferta anticoncepcionais injetáveis e orais, preservativos internos (feminino) e externos (masculinos) com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materna, infantil e fetal, ao possibilitar uma gravidez saudável e planejada.

Manaus/AM - A Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT) promoveu neste sábado (16), um novo mutirão para a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU). Com a ação, que contou com a implantação de 68 novos dispositivos, a unidade alcançou a marca inédita zerando a fila de pacientes que aguardavam a colocação do DIU, que representava, em média, uma espera de 4 meses.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.