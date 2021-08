Maternidade Nazira Daou faz ensaio fotográfico de recém-nascidos com o tema 'Olimpíadas'

“A ideia surgiu diante da situação que a gente está vivendo, que são as Olimpíadas. Os bebezinhos lutam pela vida. Diante desse avanço que eles vêm tendo, desse progresso que eles lutam pela vida, é uma forma de mostrar que eles são vencedores e que são campeões também. Nós procuramos os adereços, bolinhas, figuras esportivas, e tudo que representa as Olimpíadas”, contou a enfermeira.

