Marinha afirma não ter vítimas e danos ambientais em naufrágio no Rio Negro

Manaus/AM - A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9° Distrito Naval, informou que tomou conhecimento do naufrágio de uma embarcação do tipo empurrador nas proximidades do Porto da Ponta Negra, em Manaus, ocorrida na manhã de hoje (27). Não houve vítimas e não há registro de danos ambientais. Uma equipe de Inspeção Naval da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental foi direcionada ao local para coletar informações que irão subsidiar o Inquérito Administrativo instaurado a fim de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis. Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.