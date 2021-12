Marido procura por mulher que desapareceu após sair de casa em Manaus

Manaus/AM - Deisiane Simões Brasil, de 27 anos, está desaparecida desde sábado (18) quando saiu de casa, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Adriano Vieira da Silva, de 36 anos, o marido de Deisiane, contou que, por volta das 8h, ela saiu sem avisar para onde iria. Um Boletim de Ocorrência já foi formalizado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops). Quem tiver informações sobre a localização de Deisiane pode entrar em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

