Maratona reúne mais de 5 mil corredores na véspera do aniversário de Manaus

Entre as mulheres, quem levou a melhor foi Deny Alemayehu Weltej, da Etiópia. Em seguida, veio a atleta Mary Emannuelle, 35, que ficou na segunda colocação, a primeira entre as brasileiras. Residente em Campina Grande, na Paraíba, ela revelou que a estratégia traçada e colocada em prática, deu certo.

Foram longos meses de planejamento e preparação, não só dos maratonistas, mas também da organização do evento, que ficou a cargo da To Goal Sports. Para o coordenador James Jr., a sensação é de dever cumprido.

A largada foi dada por volta das 4h, onde foram realizados três percursos: a prova principal e mais desafiadora, de 42 quilômetros; a meia-maratona, de 21 quilômetros; e a prova de 10 quilômetros. Grande entusiasta e incentivador da prática esportiva em prol da qualidade de vida, o prefeito David Almeida, como bom atleta, participou da maratona e destacou o empenho do Executivo municipal com a pauta.

Manaus/AM - Cercado de muita expectativa, o segundo e principal dia da Maratona Internacional de Manaus reuniu mais de cinco mil participantes no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, na manhã deste domingo (23), véspera do aniversário de 353 anos da capital amazonense.

