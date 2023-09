Maratona de Manaus encerra inscrições nesta sexta

A edição do ano passado contou com a participação de mais de 5 mil atletas. A expectativa para 2023 é que o número de inscritos seja de 9 a 10 mil.

“A Maratona de Manaus é um evento que cresce a cada ano, atraindo atletas de diferentes regiões do Brasil. Além de ser uma competição de alto nível, a corrida também oferece uma oportunidade de conhecer a cidade de uma maneira diferente”, afirma James Júnior, CEO da To Goal Sports, organizadora do evento.

Para os atletas que ainda não se inscreveram, há uma oportunidade de desconto especial. Até esta sexta-feira, com o cupom RETAFINAL25, é possível garantir a vaga com 25% de desconto.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.