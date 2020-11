Mão de obra da Zona Franca de Manaus tem crescimento, diz Suframa

Manaus/AM - O número de postos de trabalho disponibilizados pelas empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus (PIM) apresenta o maior nível, para o mês de agosto, desde 2016, com 86.782 postos, em que pese as consequências negativas para os negócios em função da pandemia de covid-19.

Conforme dados do Caderno Indicadores, publicado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), referente ao mês de agosto deste ano, a quantidade de mão de obra (MDO) somando a efetiva, terceirizada e temporária, naquele mês, foi de 91.902.

Comparado ao mesmo período de 2019, quando esse efetivo era de 91.163, há um acréscimo de 835 novos postos de trabalho no PIM, o que equivale a quase 1% de expansão.

Em 2017, o efetivo, em agosto, era de 86.594, e em 2018, de 87.575 postos.