Manutenção programada deixa 10 bairro de Manaus sem energia neste sábado

SÃO JOSÉ I – Travessa – II, III, IV, V (rua do Aterro e rua Projetada), rua Abacaba com rua Bom Jesus, rua Açai, rua Tucumã, rua Patoá e adjacências, das 8h10 às 16h30.

SÃO JOSÉ OPERÁRIO – Av. Cosme Ferreira com rua José Romão (próx. ao Conquista Premium), das 8h às 14h e Rua Marginal (em frente à Escola Municipal Catarina Paz da Costa, entre as ruas D e E), das 8h às 17h30.

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – Av. Dr. Thomás (por trás do Parque do Idoso), das 13h às 16h.

Manaus/AM - Ao menos 10 bairros da capital serão afetados pela falta de energia decorrente da manutenção programada para ocorrer neste sábado (1). As zonas leste e norte são as principais afetadas, veja lista aqui:

