Manutenção deixa 6 bairros sem energia nesta quarta-feira em Manaus

Boa Vida com Ramal do Pau Rosa (acesso pela Br 174, Km 21) das 9h às 16h – RURAL

Rua Padre Estélio Dalison (esquina com a rua Luiz Antony, atrás do Colégio Militar), das 9h às 13h – CENTRO

Manaus/AM - Seis bairros de Manaus e parte do Ramal do Pau Rosa devem ficar sem energia elétrica nesta quarta-feira (11). A interrupção se dá por conta de uma manutenção que será realizada na rede elétrica local. As áreas afetadas são:

