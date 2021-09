Manifestantes lotam Ponta Negra em ato pró-Bolsonaro em Manaus; Veja fotos

Manaus/AM - Apoiadores de Jair Bolsonaro lotaram a Ponta Negra na tarde de feriado do 7 de setembro em ato a favor do presidente. As manifestações ocorrem em diversas cidades do país.

Vestidos com a camisa do Brasil e de bandeira, o grupo se manifesta em apoio ao governo atual. Eles também criticam e pedem a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Ainda não há informação sobre a estimativa de público. Outros três atos em favor do presidente ocorrem simultaneamente agora a tarde na cidade, um deles contra Bolsonaro.