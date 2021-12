Manausluz tem 24h para reestabelecer iluminação pública na Manaus 2000

Manaus/AM - A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) concedeu um prazo de 24 horas para que a empresa Manausluz restabeleça a iluminação pública dos postes instalados no viaduto da avenida Manaus 2.000, localizados sobre a avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul, e também nas vias adjacentes.

Conforme a notificação feita pela Diretoria de Iluminação Pública e Gestão Energética da Ageman e encaminhada à Manausluz nesta quinta-feira, (16), os postes estão com as luminárias apagadas há mais de 30 dias, nas duas pontes do viaduto e também nas vias laterais.

As demandas referentes às manutenções na iluminação pública podem ser requisitadas no aplicativo Manaus + Luz ou ainda pelo 0800-201-0001. O prazo para a execução do serviço é de até 48 horas. Caso o usuário identifique que a demanda não foi atendida no prazo anunciado, a Ouvidoria da Ageman poderá ser acionada pelo 0800-092-3511, WhatsApp 98842-5821, redes sociais da Ageman, site www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria ou ainda pelo e-mail [email protected]