Manaus vai receber mais 15 pacientes com covid de Rondônia

Manaus/AM - O Governo do Amazonas enviou, nesta sexta-feira (19), profissionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para dar suporte no transporte de pacientes com covid-19 de Porto Velho (RO). O objetivo é apoiar o estado trazendo cerca de 15 pessoas para Manaus, todas em grau moderado da doença.

O grupo retornará na madrugada deste sábado (20) com os pacientes, os quais ficarão internados no Hospital Delphina Aziz, na zona norte.

Uma equipe formada por três enfermeiras, um médico e um fisioterapeuta embarcou no aeroporto Ponta Pelada, zona sul, em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB), por volta das 20h30. A operação contou ainda com uma equipe de solo da SES-AM, especialista em voos de emergência, que trabalhou na equipagem da aeronave.

A SES-AM enviou, no mesmo voo, para o estado de Rondônia, medicamentos do kit intubação compostos por neurobloqueadores e sedativos usados em pacientes de UTI.

As pessoas com covid-19 estão internadas em quatro unidades de saúde de Porto Velho. A “Operação Gratidão” receberá, ainda, outros seis pacientes do Acre, transportados pela FAB. O desembarque em Manaus está previsto para ocorrer durante a madrugada deste sábado.

O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, destacou que a pandemia do novo coronavírus impôs o preparo dos profissionais do Amazonas para esse tipo de operação complexa, possibilitando acolher de forma segura pacientes de outros estados e devolvendo a saúde aos que precisam.

“Nós temos um dever de gratidão para com os outros estados. Em janeiro e fevereiro, nós removemos 542 amazonenses para outros estados e nesse momento nós retribuímos, não só na recepção de pacientes, mas também na doação de insumos para outros locais. É o estado do Amazonas dentro das suas possibilidades, sem prejudicar a rede, oferecendo apoio, a mão amiga na medida das nossas possibilidades, mas com certeza salvando vidas, que é o que mais importa”, afirmou.