Manaus terá webconferência sobre varíola dos macacos para população em geral

Manaus/AM - A monkeypox, também conhecida como varíola do macaco, será tema da 15ª edição do Diálogos na Atenção Primária à Saúde (APS), nesta quarta-feira, 6, a partir das 14h. A webconferência é uma estratégia para promover constante diálogo com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a fim de aprimorar os serviços oferecidos à população.

A webconferência será transmitida no canal do YouTube da secretaria, por meio do link bit.ly/dialogosaps15.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, essa edição do Diálogos da APS busca tirar dúvidas dos profissionais de saúde e dos internautas que participarem da transmissão.

Aberta ao público em geral, a transmissão também terá o objetivo de repassar informações atualizadas sobre a vigilância da doença na cidade, que ainda não registra nenhum caso confirmado. Na última semana, a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) anunciou que investiga um caso suspeito de monkeypox em Manaus.