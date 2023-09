Manaus terá serviços essenciais mantidos na Semana da Pátria

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus assegura o funcionamento dos serviços essenciais nos feriados e ponto facultativo da Semana da Pátria, na terça, quinta e sexta-feira, 5, 7 e 8/9, respectivamente. Nos dias 4 e 6 de setembro, o expediente é normal no município.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) comunica aos usuários da rede de atenção básica de saúde que os serviços essenciais serão mantidos.

A clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, permanecerá aberta todos os dias das 8h às 18h, oferecendo serviços básicos, como vacinação do calendário básico e testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A unidade também é referência para a profilaxia da raiva humana.

A maternidade Dr. Moura Tapajóz, no bairro Compensa, zona Oeste da capital, segue com o atendimento regular, em regime de plantão, 24 horas, todos os dias, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende os casos de urgência pelo número 192.

Outro serviço que funcionará, das 8h às 18h, nos feriados, é o Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo), que pode ser acionado pelo número (92) 98842-8437.

Os demais estabelecimentos da rede municipal de saúde, inclusive os que são pontos de vacinação contra a Covid-19, estarão abertos na segunda e na quarta-feira, dias 4 e 6/9, nos horários tradicionais de funcionamento.

Sine

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa os horários de funcionamento dos serviços dos postos do Sine Manaus, shoppings e galerias populares da capital, durante os feriados da Semana da Pátria, nos dias 5 e 7 de setembro.

O atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, zona Sul, e no shopping Phelippe Daou, zona Leste de Manaus, estará suspenso na terça-feira, 5/9, por conta do Dia da Elevação do Amazonas à Categoria de Província. Na quarta-feira, 6/9, o atendimento é normal, das 8h às 16h. Já na quinta-feira, 7/9, e sexta-feira, 8/9, o serviço estará suspenso, em virtude do feriado da Independência do Brasil e ponto facultativo, respectivamente.

As atividades retornam normalmente na segunda-feira, 11/9. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir a um dos postos, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A Semtepi também informa que na terça, quinta e sexta-feira, as galerias populares Espírito Santo e Remédios, ambas no Centro, zona Sul, e o shopping Phelippe Daou não funcionarão. O espaço abre na quarta-feira, das 8h às 14h. Já no sábado, 9/9, os espaços estarão abertos ao público das 8h às 17h.

Feiras

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc) informa o funcionamento normal, durante o feriado da Semana da Pátria, no mercado municipal Adolpho Lisboa e nas quatro feiras abastecedoras de Manaus.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, estará aberto das 7h às 17h.

As feiras municipais Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e da Banana, ambas no Centro, funcionam das 4h às 17h, todos os dias. A feira municipal do Produtor, da zona Leste, abre as portas das 4h às 17h. A feira da Panair, bairro Educandos, zona Sul, recebe o público das 4h às 17h. Já o tablado do peixe, na mesma feira, funciona das 18h às 6h. Todas as feiras e o mercado funcionarão com expediente normal.