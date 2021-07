Manaus terá quatro postos atendendo por 12 horas na retomada da vacinação

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Os outros dois pontos (shopping Phelippe Daou, zona Norte, e o parque do Idoso, zona Centro-Sul), terão atendimento no horário tradicional, das 9h às 16h. Nesta etapa, começarão a receber a primeira dose dos imunizantes, pessoas a partir dos 26 anos de idade, pertencentes à população geral.

Manaus/AM - Manaus terá quatro pontos estratégicos funcionando por 12 horas nesta sexta-feira (2), na retomada da vacinação contra a Covid-19. O Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul; o Centro de Convivência do Família Padre Pedro Vignola, na zona Norte; o Centro de Convenções, “sambódromo”, na zona Oeste; e o Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste, atenderão das 9h às 21h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.