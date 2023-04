Manaus terá programação em comemoração ao Dia do Trabalhador

Manaus/AM -A Secretaria Executiva do Trabalho e empreendedorismo (Setemp), realiza no próximo dia 28 de abril, sexta-feira, uma ação voltada para o trabalhador com o tema “Transformando Vidas”.

O evento acontecerá na sede do Sine Amazonas, no horário das 9h às 15h e contará com diversos serviços oferecidos em parceria com órgãos do Governo do Estado, empresas parceiras e instituições de ensino superior.

A ação voltada para o trabalhador terá um grande balcão de emprego com vagas disponibilizadas para o cidadão, que se estiver dentro do perfil da vaga disponível, receberá a carta de encaminhamento para entrevista de emprego.

Programação:

SETEMP: Balcão de emprego, microcrédito, Carteira Nacional do Artesão, balcão de emprego, mostra do trabalhador artesão;

HEMOAM: Doação de sangue no vampirão das 9h às 12h;

FVS: Vacinação, testagem de COVID-19, IST, tapete interativo para as crianças, Zé Gotinha e Mosquita;

DETRAN: licenciamento anual, transferência de veículo, entrega do CRLV-e, parcelamento de dívida no cartão, renegociação da dívida ativa de IPVA com a PGE. Sobre a carteira nacional de habilitação (CNH), será (ofertado) renovação, mudança ou adição de categoria, além de segunda via da CNH e transferência de domicílio;

UEA: Atendimento voltado para área de saúde;

PMAM: Apoio policial;

BOMBEIROS: Apoio de primeiros socorros;

SES-AM: Serviços de saúde;

FAMETRO: Aferição de pressão e glicose;

IEMAC: Aferição de pressão e glicose;

CETAM: Corte de cabelo e serviços de beleza;

SENAC: Serviços de beleza;

COSAMA: Distribuição de água;

ADS: Feira com produtos orgânicos;

SEC: Banda de boi.