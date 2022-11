Manaus terá 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana

Manaus/AM - A vacinação contra covid-19 terá 75 pontos nesta semana em Manaus. Os usuários devem buscar a unidade mais próxima, portando documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que a vacinação será realizada em horários especiais em dias de jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo. Na segunda-feira, 28/11, será das 7h às 10h, e na sexta-feira, 2/12, das 8h às 13h.

“Se você está com doses pendentes, aproveite para buscar uma de nossas salas de vacina durante a semana, principalmente nesse período de Copa, quando as pessoas se aglomeram e podem acabar tendo contato com o vírus. O esquema vacinal atualizado garante a proteção contra as formas graves da doença, e isso é muito importante para que todos se divirtam e torçam com segurança”, disse Shádia.

A secretária destaca que, de terça a quinta-feira, 29/11 a 1º/12, os pontos de vacinação funcionarão normalmente, inclusive em unidades de horário ampliado, que estendem o atendimento até as 20h. O público de 12 anos de idade ou mais pode ser vacinado em qualquer um dos 75 pontos de imunização.

Já a vacinação infantil é centralizada em unidades de referência, sendo 34 endereços para as crianças de 5 a 11 anos de idade, dez pontos para os pequenos de 3 e 4 anos, e quatro unidades para as crianças de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias).

A lista com endereços, horários, públicos e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no link bit.ly/localvacinacovid19 e ainda nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).