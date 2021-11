Manaus terá 52 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta semana; confira

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19, nessa semana de 22 a 26 de novembro, será em 52 pontos distribuídos pela cidade. Além das unidades de saúde, haverá atendimento na feira Manaus Moderna, nos locais classificados como estratégicos, incluindo o retorno dos pontos do Sambódromo e do Studio 5 Centro de Convenções, além de dois shoppings, o Millenium e o São José. A partir de quinta-feira (25), voltam a funcionar os pontos de vacinação em outros seis centros de compras: Via Norte, Manauara, Sumaúma, Plaza, Grande Circular e Ponta Negra.

Os endereços e horários de funcionamento de cada um dos locais estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no link https://bit.ly/localvacinacovid19. Mais informações sobre a vacinação podem ser consultadas nas redes sociais oficiais da Semsa: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook, e também nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

Documentos

Os documentos necessários para a primeira dose, no caso dos adolescentes de 12 a 17 anos, são identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original com foto, CPF e o comprovante de residência com cópia. Os menores de idade precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência.

Para receber a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha pode comprovar pelo aplicativo Conecte Sus, que pode ser instalado no celular. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar com os pais ou um responsável maior de 18 anos.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas a partir dos 18 anos, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. O mesmo vale para os trabalhadores de saúde. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa, o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.