Manaus terá 12 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado; veja endereços

Além do cartão de vacina, o usuário pode verificar as datas em que se vacinou na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), na opção “Consultar Minhas Doses”.

Além de 11 unidades de saúde, com funcionamento das 8h às 16h, o público pode contar também com o Studio 5 Centro de Convenções, no bairro Japiim, na zona Sul, onde a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reinstalou um ponto estratégico de grande fluxo, com seis estações de atendimento e capacidade para vacinar 1,5 mil pessoas por dia. Lá, a vacinação tem início às 9h e vai até as 16h.

