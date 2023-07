Manaus tem redução de 10% no número de homicídios em junho, diz SSP

O secretário de segurança pública do Estado, general Carlos Mansur, destaca o empenho das forças envolvidas e ressalta que a SSP-AM seguirá empenhada para manter a população com mais segurança.

Segundo a SSP, a redução é reflexo de ações conjuntas das forças de Segurança e Salvamento, com os locais com registros de crimes recebendo reforço policial.

Manaus/AM - No mês de junho, Manaus apresentou redução de 10% no número de homicídios, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Os dados parciais indicam que o índice registrado neste período é o menor alcançado em relação aos mesmos meses dos últimos dois anos.

