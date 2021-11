Manaus tem quase 170 mil pessoas que ainda não se vacinaram contra Covid-19

Além desses, podem receber a primeira dose da vacina os que têm 12 anos ou mais e ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já os aptos a receber a dose de reforço são todas as pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há, no mínimo, cinco meses.

A secretaria também recomenda que as pessoas consultem o site Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para verificar se já se encontram no prazo para receber a segunda dose. Atualmente, os prazos recomendados são 21 dias para a Pfizer, 28 dias para a CoronaVac e 56 dias para a AstraZeneca. Quem passou do prazo também deve procurar os pontos de vacinação.

