Manaus tem mais de 70 pontos de vacinação contra Covid nesta semana

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19 prossegue na capital com a oferta dos imunizantes em 75 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pela Prefeitura de Manaus, de segunda a sexta-feira, de 12 a 16/12. A vacina estará disponível tanto nas unidades de funcionamento regular, no período das 8h às 17h, quanto nas de horário ampliado de 8h às 19h. Os endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos de saúde podem ser conferidos no link bit.ly/localvacinacovid19.

A população de adolescentes, jovens, adultos e idosos, pode receber a primeira, segunda, terceira, e quarta doses, conforme os intervalos determinados pelo Ministério da Saúde. A população pode verificar seu ciclo vacinal acessando a plataforma Imuniza Manaus pelo link: https://imuniza.manaus.am.gov.br/. A quinta dose do imunizante está disponível apenas para adultos imunossuprimidos conforme recomendação do Ministério da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, lembra que para o público infantil formado por crianças de 3 a 4 anos, a Semsa, disponibilizará 10 unidades de saúde para oferta do imunizante. As crianças de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), o mais novo público contemplado, podem ser levadas às quatro unidades de referência para receber a Pfizer Baby. Já a população de 5 a 11 anos de idade, dispõe de 34 unidades de saúde para imunização.

Aproveita Baby

Desde a segunda quinzena de novembro, a Semsa está ofertando a Pfizer Baby para as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades. Cada frasco da vacina concentra 10 doses que podem ser usadas no prazo de até 12 horas depois de aberto. Para evitar o descarte das doses, a secretaria criou a estratégia Aproveita Baby, que consiste no uso racional da vacina. No período das 8h às 14h, são vacinadas as crianças com comorbidades, mas se após esse horário houver doses sobrando, as crianças sem comorbidades podem ser vacinadas.

A assessora técnica da Subsecretaria de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, destaca que as crianças com comorbidades também podem se vacinar após as 14h. “A medida não exclui a vacinação desse público, a medida tem o objetivo de evitar o desperdício de doses”, sinaliza.

Para este segmento da população, a Prefeitura de Manaus concentrou a vacinação nas UBS Áugias Gadelha, na zona Norte; UBS José Rayol dos Santos, na zona Sul; UBS Deodato de Miranda Leão, na zona Oeste; e UBS Alfredo Campos, na zona Leste.