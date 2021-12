Manaus tem mais de 20 pessoas internadas em UTIs com covid-19

Manaus/AM - Um levantamento divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde mostra que os hospitais de Manaus têm quase 50 pessoas internadas por contaminação com a covid-19. Do total de pacientes, quase metade estão em leitos de UTI. Conforme o último boletim diário divulgado nesse sábado (25), dos 46 pacientes, 23 comuns e 21 lutam pela vida nos leitos de UTIs. Há ainda outras duas pessoas que seguem internadas em sala vermelha, em estado grave. Os dados revelam que o perigo ainda não passou e que é necessário continuar com todos os cuidados preventivos, além de manter o ciclo vacinal em dia. A vacina não impede que a população contraia a doença, mas reduz drasticamente as chances de desenvolver a forma grave da doença e ir parar em um hospital.

