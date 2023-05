Manaus tem 9 postos de vacinação disponíveis neste sábado contra Covid-19

Manaus/AM - A Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 seguirá disponível à população, neste sábado (27), em nove unidades de saúde da capital, com pelo menos uma em cada Distrito de Saúde (Disa) da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o imunizante será ofertado no horário das 8h às 12h.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, destaca que os nove pontos são referências para a vacinação de bebês a partir de 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os usuários devem apresentar documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

“As unidades abertas neste sábado estão abastecidas com todas as vacinas contra a Covid-19, inclusive a bivalente, que garante proteção contra as formas graves causadas pela cepa original e pela variante ômicron”, informa Shádia.

A secretária reforça que a bivalente está liberada para toda a população a partir de 18 anos de idade, que tenha recebido a segunda dose ou alguma dose de reforço há pelo menos quatro meses.

Grupos prioritários podem receber a bivalente a partir dos 12 anos de idade, no mesmo intervalo. São eles: imunossuprimidos, indígenas aldeados, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, e pessoas vivendo em instituições de longa permanência.

As crianças e adolescentes devem manter o esquema vacinal atualizado com três doses. O Ministério da Saúde também preconiza uma dose adicional para crianças de 5 a 11 anos, com alto grau de imunossupressão, com intervalo de 4 meses ou mais a partir do recebimento da terceira dose.

Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 27/5:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

USF Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina.

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores.

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves.

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.