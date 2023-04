Manaus tem 9 pontos de vacinação contra Covid neste sábado

Manaus/AM - Neste sábado (22), nove unidades de saúde estarão disponíveis para atualizar a vacinação contra a Covid-19 das 8h às 12h, com atendimento para todos os públicos.

A vacinação está disponível para bebês a partir de 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos que estejam com as doses em atraso.

Para as pessoas que perderam o documento basta consultar o número de doses recebidas na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) ou em qualquer unidade de saúde da rede.

Para receber a vacina é preciso apresentar documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina. Quem perdeu o comprovante de vacinação também poderá ter acesso ao imunizante, pois as doses estão disponíveis nos sistemas oficiais de saúde.

De acordo com Shádia, dentre as unidades que funcionam no sábado, a clínica da família Carmem Nicolau, na zona Norte, é a única que continua aberta no período da tarde, até as 18h. A unidade também funciona aos domingos e feriados, das 8h às 18h.

A lista completa com os endereços, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19.

Veja os pontos de vacinação

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau - Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

USF Áugias Gadelha - Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

USF Major PM Sálvio Belota - Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina.

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos - Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores.

Zona Leste

USF Alfredo Campos - Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

USF Amazonas Palhano - Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

USF Leonor Brilhante - Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves.

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão - Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

USF Leonor de Freitas - Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.