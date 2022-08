Manaus tem 88 pontos de vacinação contra Covid nesta semana

Manaus/AM - Manaus ofertará 88 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a sexta-feira, 8/8 a 12/8, para todos os públicos a partir de 3 anos de idade. A campanha de imunização contra a doença é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e já ultrapassou a marca de 4,7 milhões de doses aplicadas.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que todos os postos ofertam a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose da vacina, conforme intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde.

“A vacinação tem início às 8h nas unidades de saúde e às 9h nos pontos estratégicos do Studio 5 e shopping Phelippe Daou. O horário de encerramento varia, conforme estratégia para cada Distrito de Saúde (Disa), sendo que dez unidades são de horário ampliado e vão até as 20h vacinando. Pedimos que a população busque o serviço e atualize seu esquema vacinal”, disse o secretário.

A lista com os endereços dos pontos de vacinação pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou por meio do link bit.ly/localvacinacovid19. Os usuários devem apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina, e menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Conforme Djalma Coelho, a vacinação de crianças de 3 a 11 anos de idade é realizada em 46 pontos, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. O Ministério da Saúde deixou de exigir intervalo entre as doses do calendário básico infantil, então os pais podem levar imediatamente os filhos que ainda não iniciaram o esquema vacinal.

“A Semsa segue ampliando o número de postos e incentivando o público a tomar a dose que está pendente, porque ela vai fortalecer a sua segurança contra a Covid-19. Neste mês estamos levando uma intensificação de ações para perto da comunidade, e estamos de braços abertos a receber a todos para promoção de sua saúde”, ressaltou Coelho.