Manaus tem 80 pontos de vacinação contra Covid nesta semana

Manaus/AM - A população manauara poderá buscar 88 unidades da Prefeitura de Manaus para atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a sexta-feira, 3 a 7/10. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza a imunização em todas as zonas geográficas da cidade, e parte das unidades tem o funcionamento estendido até as 20h.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, lembra que o coronavírus continua circulando em todo o mundo, e as pessoas precisam estar com as doses atualizadas para garantir a proteção contra as formas graves da Covid-19. Basta procurar o ponto de imunização mais próximo, portando documento de identidade com foto e o cartão de vacina.

Shádia explica que a vacinação infantil é feita com imunizantes específicos para essa faixa etária, e por isso é centralizada em 45 unidades de saúde para o público entre 5 e 11 anos, e em dez unidades para as crianças de 3 e 4 anos. Os pequenos devem estar acompanhados de um adulto responsável, e podem aproveitar a visita para atualizar outras vacinas do calendário básico.

A secretária ressalta, ainda, que a vacinação é realizada em horários estratégicos, sendo encerrada às 16h, 17h e até 20h, dependendo da unidade. A população pode consultar o horário de funcionamento da unidade mais próxima de sua casa no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19.

Quem tem dúvidas sobre qual dose precisa tomar pode fazer a consulta individual, digitando o CPF, na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), na área “Consultas minhas doses”. A ferramenta também disponibiliza o Certificado Municipal de Vacinação, dados em tempo real no Vacinômetro, notícias, transparência e mais.