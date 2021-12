Manaus tem 59 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta sexta; confira

Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa.

No caso da segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Para receber a primeira dose, tendo entre 12 e 17 anos, precisará estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

Em todos os locais estão disponíveis primeira e segunda doses, além da de reforço. A Semsa Manaus alerta para os intervalos para a segunda dose: Pfizer (21 dias), CoronaVac (28 dias) e AstraZeneca (56 dias). Para a dose de reforço do imunizante Janssen, que pessoas com mais de 18 anos, à exceção de gestantes e puérperas, podem receber, o intervalo é de pelo menos dois meses da data em que tenha recebido a dose única.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza os endereços e horários de funcionamento, por meio do link http://bit.ly/localvacinacovid19 e também nos perfis oficiais das redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Manaus/AM - Manaus tem 59 pontos de vacinação contra Covid-19 espalhado em diversas zonas da cidade. Desde esta quinta-feira (16), a campanha ganhou o reforço do shopping Via Norte e de mais cinco centros de compra onde há pontos para vacinar. Nesses locais e na carreta da vacina, na Praça Heliodoro Balbi, Centro, o atendimento vai até domingo (19).

