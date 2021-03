Manaus tem 350 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

Manaus/AM - Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), lança nesta segunda-feira (1°), um edital com 350 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes on-line, voltadas para o público feminino em virtude do Mês da Mulher, atendendo a uma determinação do prefeito David Almeida.

Os cursos fazem parte do projeto “Mulheres Empreendedoras”, cujo propósito é disponibilizar qualificação profissional virtual para as mulheres. Os cursos serão realizados via internet, com tutoria e supervisão do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi.

Os cursos são voltados para mulheres empreendedoras e potenciais empreendedoras, residentes em Manaus, a partir de 17 anos e com ensino médio completo.

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS

Empreendedorismo e Marketing Digital – 40 horas (50 vagas)

8/3/2021 a 19/3/2021

Técnicas de Vendas – 30 horas (50 vagas)

8/3/2021 a 17/3/2021

Mídias Sociais – 4 horas (50 vagas)

8/3/2021

Massagem Modeladora – 20 horas (50 vagas)

8/3/2021 a 17/3/2021

Instagram para Vendas – 4 horas (50 vagas)

8/3/2021

Criação de Loja Virtual e Empreendedorismo – 30 horas (50 vagas)

8/3/2021 a 17/3/2021

Administração de Empresas – 30 horas (50 vagas)

8/3/2021 a 17/3/2021

As interessadas devem baixar o edital disponível no site da Semtepi (semtepi.manaus.am.gov.br), se inscrever a partir do dia 2 de março, de 9h às 16h, e preencher o formulário para realizar sua pré-inscrição e escolher o curso que deseja realizar.

O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis. Cada curso terá sua inscrição encerrada ao atingir o número total de vagas. É de inteira responsabilidade do aluno matriculado possuir dispositivos eletrônicos para o acompanhamento das aulas.

A lista de selecionados será divulgada no site da Semtepi, na sexta-feira, 5/3, a partir das 15h.