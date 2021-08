Manaus só terá réveillon e Carnaval se 70% da população estiver vacinada com 2 doses

Contabilizando os 2.219.580 de habitantes conforme Censo do IBGE de 2020, apenas 16,39% da população de Manaus está com a imunização completa.

Manaus/AM - A prefeitura de Manaus determinou, no Diário Oficial da cidade, que eventos como Natal, réveillon, Carnaval e outros, incluindo eventos privados que gerem grande concentração de pessoas, só devem acontecer na capital quando 70% da população acima dos 18 anos estiver vacinada com as duas doses, contra a Covid-19.

